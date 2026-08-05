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Giriş Tarihi: 5.08.2026 19:16

Çorum FK ile Gençlerbirliği golsüz berabere!

Çorum FK ile Gençlerbirliği, özel maçta sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

AA
Çorum FK ile Gençlerbirliği golsüz berabere!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Çorum FK ile Gençlerbirliği, tesisteki sahada hazırlık müsabakasında karşılaştı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.

Gençlerbirliği, maçın ardından üçüncü etap hazırlık kampını tamamlayarak tesisten ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların, iznin ardından Fenerbahçe ile yapacakları lig mücadelesi için kulüp tesislerinde toplanacağı öğrenildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Çorum FK ile Gençlerbirliği golsüz berabere!
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