Diouf yoklaması!

Yaz döneminde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile vedalaşan, sözleşmesi sona eren Necip Uysal ile de yollarını ayıran Beşiktaş'ta Al Musrati ve Jean Onana da takıma dahil edilmedi. Ayrıca Amir Hadziahmetovic'e yeni sezon planlamasında olmayacağı iletildi. Mevcut orta saha rotasyonuna şu ana dek Salih Özcan hamlesini yapan Kartal'ın kadrosunda Olaitan, Kartal Kayra, Ndidi ve Orkun da yer alıyor. Yönetim hem niteliği artıracak hem de sayısal açıdan genişliği sağlayacak hamleler peşinde. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, İnter ile yaz kampını iyi bir şekilde geçiren Andy Diouf'u gündemine aldı.

İNTER'İN KARARI BEKLENİYOR

23 yaşındaki futbolcu için opsiyonlu kiralama formülü düşüncesi bulunuyor. İtalyan ekibinin geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro'ya Lens'ten aldığı Fransız orta saha ile ilgili kararı bekleniyor. Çizme kulübü, oyuncusu için kiralama seçeneğine kapıyı açarsa adım atılacak.