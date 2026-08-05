Erzurumspor FK "Pençe"yi tanıttı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı sundu.

Canlı turkuaz tonlarının hakim olduğu alternatif formanın ön yüzünde büyük sublimasyonlu çift başlı kartal deseni yer alıyor. Bisiklet yaka tasarımına sahip formanın yakasında beyaz şerit detayı bulunurken, kollarda çizgili manşetler ve omuzlarda beyaz detaylar kullanıldı.

Erzurumspor FK, daha önce 2026-2027 sezonu için "Efsane Çubuklu", "Gökbörü" ve "Palandöken" isimli formalarını tanıtmıştı. "Pençe" ise sezonun alternatif forması olarak taraftarların beğenisine sunuldu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Gücünü tarihinden, ruhunu Dadaş duruşundan alan yeni alternatif formamız 'Pençe' ile tanışın. Göğsünde taşıdığı çift başlı kartalın izlerini, sahaya bırakacağı mücadele ruhuyla buluşturan Pençe, yalnızca bir forma değil; kararlılığın, cesaretin ve aidiyetin simgesi. Her mücadelede iz bırakmaya, her adımda Erzurumspor ruhunu yansıtmaya hazır" ifadelerine yer verildi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör