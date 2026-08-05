Fabio Ingolitsch: Talisca’yı durdurmak kolay değil!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Avusturya ekibinin teknik direktörü Fabio Ingolitsch, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığını ifade eden Ingolitsch, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takma karşı oynamak kolay değildi. Tahmin ettiğimiz kadar kolay olmadı. Fenerbahçe güçlü oyuncularıyla sonuca gitti. İlk yarı geriye düştük. İkinci yarıda değiştirmeyi planladık fakat planladığımız gibi olmadı. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik. Maalesef mağlup olduk" diye konuştu.

Sahada işlerin planladıkların gitmediğini belirten Avusturyalı teknik adam, "Buradaki gürültüyü hissedince oyuncuların normal bir performans sergilemesi beklenemezdi. Fenerbahçe güçlü bir ekip. Bunu oynadığı oyunla, bulunduğu konumla gösteriyor. Beklediğimiz gibi olmadı. Talisca, Greenwood gibi etkili oyuncularla oyunu kendi lehlerine çevirdiler" ifadelerini kullandı.