Fenerbahçe, tarihinde 3. kez Sturm Graz ile karşılaşacak





AVRUPA KUPALARINDA 303. MAÇ

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 52 tane de gol yedi.



SKOR YÜKÜ TALISCA'DA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon geride kalan 2 resmi maçta da takımının skor yükünü taşıdı. Kadıköy'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.



VEDAT 6 YIL SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak. 6 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulübe transfer olan Muriqi, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Muriqi, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak. Golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerle son maçını 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynamıştı.



AVRUPA KADROSU

Fenerbahçe'nin bu maç öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan oyuncular şöyle:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greewood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."



CHRIS KAVANAGH DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe - Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör