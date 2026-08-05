Fenerbahçe’de Cihan Kamer santrfor transferi için tarih verdi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlerleyen maçlarda daha iyi bir Fenerbahçe olacağına dikkat çeken Cihan Kamer, "Hocamız da diyor ki; her hafta daha iyi olacağız, her hafta daha iyi olacağız. Biliyorsunuz daha Mason Greenwood 15 gün önce katıldı aramıza. Ake keza aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bir takım haline gelmek, yeni sistemi, baskılı sistemi oynamak bunlar hepsi bir zaman alıyor. Bütün oyuncularımızın bir noktaya, bir performansı yakalaması hepsi bir zaman alıyor. Fenerbahçe olarak görüyoruz ki artık güzel futbol oynuyoruz. Seyircimizin arzu ettiği baskılı futbolu oynuyoruz. Karşı takımın yaş ortalaması 23 ve elemelerde 4-0, 2-0 gibi böyle kesin sonuçlarla geldiler. Diri bir takımdı, genç bir takımdı ama bizim takımımız çok iyi hazırlandı. Artık sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'miz daha iyi bir Fenerbahçe izletecek. Ondan sonraki hafta daha iyi bir takım izletecek. Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle, aramıza o dönem içerisinde bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bunlar da tamamlandığı zaman, yani santrfor olmaksızın böyle bir netice alıyor olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santrforlarımız da devreye girerse, inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Sturm Graz'ı geçmeleri halinde play-off turuna kadar santrfor transferinin de yetişeceğini belirten Kamer, "Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama play-off'a yetişecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Ligde yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle çalışmaların sürdürdüğünü dile getiren Cihan Kamer, "Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli. Ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Kamer, "İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak. Ama insanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum" cümlelerine yer verdi.

Maçın 30'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin durumuyla ilgili de bilgi veren Kamer, "Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız" sözlerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör