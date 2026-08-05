Fenerbahçe’nin Pavlidis hamlesinde Kerem Aktürkoğlu detayı!

BENFICA'DAN RET GELDİ

Benfica'da yıllık yaklaşık 2 milyon Euro kazanan Yunan yıldız için bonuslarla birlikte senelik 6 milyon Euro'ya ulaşan maaş ve 4 yıllık sözleşme hazırlanıyor. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre ise Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifi reddetti.