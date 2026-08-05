Hem oynayacak hem oynatacak

Fenerbahçe, golcü transferinde rotasını Benfica'nın Yunan yıldızı Vangelis Pavlidis'e çevirdi. Yönetim, Portekiz ekibiyle resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. Görüşmeler, bir dönem sarı-lacivertli kulüpte de görev yapan Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile yürütülecek. Aziz Yıldırım yönetiminin ilk etapta 30 milyon Euro'luk resmi teklif sunacağı öğrenildi. Portekiz kulübü ise 27 yaşındaki golcü için 45 milyon Euro bonservis talep ediyor. Pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Pavlidis'in de Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Benfica'da yıllık yaklaşık 2 milyon Euro kazanan Yunan yıldız için bonuslarla birlikte senelik 6 milyon Euro'ya ulaşan maaş ve 4 yıllık sözleşme hazırlanıyor. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre ise Benfica, F.Bahçe'nin yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

KEREM FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI!

F.Bahçe'nin Pavlidis'i listenin ilk sırasına yazmasının en önemli nedenlerinden biri Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladıkları uyum oldu. Birlikte oynadıkları dönemde birbirlerini tamamlayan ve takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayan ikilinin, aynı başarıyı sarı-lacivertli formayla da sürdürebileceğine inanılıyor. Yönetim, Pavlidis transferiyle yalnızca gol yollarındaki sorunu çözmeyi değil, Kerem'in hücumdaki etkinliğini ve skor üretimini de yeniden üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu nedenle birçok alternatif forvet değerlendirilmesine rağmen listenin ilk sırasında Yunan yıldız yer alıyor.