Herkese ihtiyaç var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile oynayacakları maç öncesi kadro müjdesi verdi. Evlerindeki ilk maçta avantajlı bir skor hedeflediklerini belirten tecrübeli hoca şunları söyledi:

ÇALIŞIP, GELİŞİYORUZ

"Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final. Kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Sturm Graz iyi bir takım. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık."

HER RAKİBE AYRI PLAN

"Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek. İlk turda kendi evimizdeki maç daha farklı bitebilirdi. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da gelişerek daha fazlasını yapmalıyız. Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynadı. Hazır olduğu için solda onu tercih ediyoruz. Vedat Muriqi'i takım kadrosuna alacağız. N'Golo Kante de iyi durumda. O da bizimle birlikte kadroda olacak. Bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes çok değerli. Rakibe göre plan yapıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kalede kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz."

ÇOK HIZLILAR

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, sezonun henüz başında olmasına rağmen Avrupa'nın formda ekiplerinden biri olarak görüntü verdi. Avusturya temsilcisi, İskoç ekibi Hearts'ı ilk maçta 4-0, rövanşta ise 2-0 mağlup ederek toplamda 6-0'lık skorla tur atladı. Bu bir nevi güç gösterisiydi. 2023-24 sezonunda Red Bull Salzburg'un 10 yıllık şampiyonluk serisini sona erdiren Sturm Graz, sonraki sezon da zirvedeki yerini korudu. Geçen sezon ise ligi ikinci sırada tamamladı. Toplam kadro değeri 57.13 milyon Euro olan Avusturya ekibi, 332 milyon Euro değerindeki Fenerbahçe'ye kıyasla daha mütevazı bir kadroya sahip olsa da takım oyunuyla öne çıkıyor. Takımda gençleşme politikası devam ediyor.

6 YIL SONRA VEDAT

Sakatlıktan çıkan Vedat Muriqi'in ismi UEFA'ya bildirildi. Kosovalı golcü 11'de olmayacak ama gidişata göre süre alması bekleniyor. Vedat, sarı-lacivertli formayla son maçını 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'a karşı oynamıştı.

ARTILARI:

Top rakipteyken çok agresif ön alan presi uyguluyor.

Topu kazandıktan sonra 3-4 pasla hızlı şekilde rakip kaleye gidebiliyor.

Kanat beklerini sürekli hücuma çıkarıyor.

Duran toplarda fiziksel üstünlük kuruyor.

Hearts karşısında özellikle geçiş hücumlarında son derece etkili bir performans sergiledi.

Özellikle ilk 20 dakikada rakibi yoğun baskı altına alıyor.

Kornerlerde 5-6 oyuncuyla ceza sahasına giriyor ve ön direk organizasyonlarını etkili kullanıyor.

EKSİLERİ:

Güçlü rakiplere karşı zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor.

Özellikle deplasman maçlarında savunma hataları yapabiliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya 5-0 kaybettikleri karşılaşma bunun önemli örneklerinden biri.

Kanat beklerinin sürekli ileri çıkması nedeniyle arkalarında geniş boşluklar bırakabiliyorlar.

Topa uzun süre sahip oldukları maçlarda set hücumlarında üretkenlikleri düşebiliyor.

Hearts eşleşmesinde de topa daha fazla sahip olmalarına rağmen en etkili pozisyonlarını ön alan presi ve hızlı geçiş oyunuyla buldular.