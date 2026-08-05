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Giriş Tarihi: 5.08.2026 17:11

Joseph Nonge, Kocaelispor'dan ayrıldı!

Kocaelispor forması giyen Joseph Nonge, Fransa'ya transfer oldu.

AA
Joseph Nonge, Kocaelispor’dan ayrıldı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Joseph Nonge Boende'nin nihai transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Stade Brestois 29 ile kulübümüz arasında mutabakata varılmış olup, futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nonge, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 29 maçta 1 gol attı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Joseph Nonge, Kocaelispor'dan ayrıldı!
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