Kadıköy’de avantaj peşinde

Gornik Zabrze engelini 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bugün Sturm Graz karşısında ilk sınavını verecek. Hedef, Kadıköy'de taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak rövanşa güçlü çıkmak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği maç 21.00'de başlayacak ve TV100'den yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici performansa imza attı. 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.

SPARTA PRAG, LYON'U YENDİ

F.Bahçe'nin 3. eleme turunu geçmesi halinde playoff'ta karşılaşacağı rakibinin belli olacağı Sparta Prag- Lyon eşleşmesinin ilk maçı dün oynandı. Sparta Prag, evinde Lyon'u 2-1 yendi. Çekya ekibinin gollerini Rynes ve Cuero kaydetti. Lyon'un tek golünü Suchomel kendi kalesine attı. Fransız takımında Tolisso penaltı kaçırdı.