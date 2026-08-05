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Giriş Tarihi: 5.08.2026

Keita’nın kaçış nedeni aşk!

Keita’nın kaçış nedeni aşk!
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Malili Habib Ali Keita'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, "Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor. Dönerse kulübün faydasına olacak şeyleri düşünürüz. Gerekirse affederiz ancak bir yaptırım olacaktır" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KOCAELİSPOR

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Keita’nın kaçış nedeni aşk!
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