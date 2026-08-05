Mason Greenwood: Henüz yüzde yüzümde değilim!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

Taraftara parantez açan Mason Greenwood, "Taraftarımız harikaydı. Sahada ihtiyacımız olan her anda onların desteğini hissettik" şeklinde konuştu.

Attığı gole dair soruya Mason Greenwood, "Ben nerelerde daha fazla boşluk bulabileceğimi analiz etmeye çalışıyorum. Asensio'dan da güzel bir pas geldi, ben de iyi kontrol edince şut çektim. İlk golümü attığım için mutluyum" cevabını verdi.

Performansı ile ilgili Mason Greenwood, "Adım adım yüzde yüzüme geliyorum ancak henüz yüzde yüzümde değilim. Birkaç haftaya daha ihtiyacım olacak" sözlerini dile getirdi.

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