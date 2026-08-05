Matthias Jaissle, Newcastle United’la anlaştı!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevine Matthias Jaissle'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eddie Howe'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Jaissle, İngiliz ekibi gibi çoğunluk hissesi Kamu Yatırım Fonuna (PIF) ait olan Suudi kulübü Al Ahli'yi çalıştırıyordu.

Kariyerinde ilk kez beş büyük ligden bir takımın başına geçen Alman teknik adam, ligin ilk haftasında Liverpool karşısında puan mücadelesi verecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör