Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Matthias Jaissle, Newcastle United'la anlaştı!
Giriş Tarihi: 5.08.2026 23:19

Matthias Jaissle, Newcastle United'la anlaştı!

Matthias Jaissle, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni teknik direktörü oldu.

AA
Matthias Jaissle, Newcastle United’la anlaştı!
  • ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevine Matthias Jaissle'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eddie Howe'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Jaissle, İngiliz ekibi gibi çoğunluk hissesi Kamu Yatırım Fonuna (PIF) ait olan Suudi kulübü Al Ahli'yi çalıştırıyordu.

Kariyerinde ilk kez beş büyük ligden bir takımın başına geçen Alman teknik adam, ligin ilk haftasında Liverpool karşısında puan mücadelesi verecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#NEWCASTLE UNİTED #PREMİER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Matthias Jaissle, Newcastle United'la anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA