MHK’den sürpriz: Yeni direktör Anthony Taylor

MHK, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladığını duyurdu. Geçen ay aktif hakemlik kariyerini noktalayan Taylor hakkında yapılan açıklamada, "Uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan ve 2013'te FIFA kokartı takan Anthony Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda birçok kritik karşılaşmayı yönetti. Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak üst klasman hakemlerinin teknik gelişimi, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesine liderlik edecek" ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA ÇULCU / GÖRÜŞ

HAKEMLERİMİZ İÇİN BÜYÜK ŞANS... TFF'Yİ KUTLUYORUM

TFF'NIN Anthony Taylor ile anlaşmasına şapka çıkarıyorum. Taylor bilgi, birikim ve deneyimlerini hakemlerimize yansıtacak, ülke hakemliğini UEFA çizgisine taşıyacaktır. 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda 2 maç ve son 16'da 1 maç yönetip sonrasında hakemliği bırakan Taylor, İngilizlerin son yıllarda Michael Oliver ile birlikte dünya futbol hakemliğine sunduğu, kariyerleri başarılarla dolu, rol model hakemlerden biridir. Deneyim, güncel bilgiler ve uygulamadan gelmesi, hakemliği yeni bırakmış olması, Türk hakemleri için büyük şans. Umarım bu şansı iyi kullanırlar. Premier Lig kültüründen geliyor olması, oradaki tempolu oyuna destek veren hakem kültürünü buraya yansıtacağını düşünürsek, ülke futbolumuz adına müthiş olacaktır. 20 yıl önce 2006'da UEFA Hakem Konvansiyonu'na katıldık. Bu ciddi süreçte bir türlü arzu edilen sistem sürdürebilirliği sağlayamadık. UEFA'dan pek çok eğitimci geldi ama ilk başarısızlıkta gönderdik. Umarım bu kez Anthony Taylor ile ciddi, kurumsal ve saha içi performans kazanırız. Yeter ki önünü açalım, diğerlerine yaptığımız gibi onu da bizden daha fazla biz yapmayalım.