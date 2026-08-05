"Mısır Kralı" Salah Türk futboluna adım atmaya hazırlanıyor

PREMIER LİG'DE 4 kez gol kralı oldu

Salah, 4 kez gol kralı olduğu Premier Lig'de 2 defa da yılın futbolcusu seçildi.

Mısırlı futbolcu, Liverpool formasıyla ikişer Premier Lig ve Lig Kupası ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

KARİYERİ FACİAYLA ŞEKİLLENDİ

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin Al Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken Al Mansoura karşısında çıktı.

Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, Al Ahli ile Al Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.

Facianın ardından Mısır Premier Lig'de 2011-2012 sezonu iptal edilirken bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, 23 Yaş Altı Mısır Milli Takımı ile yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve son olarak da Liverpool'da forma giydi.

Jenerasyonunun en yetenekli isimleri arasındaki yıldız kanat oyuncusu Salah, ülkesinin milli gururu olarak da anılıyor.

SAHA DIŞINDA ÖRNEK BİR PROFİL

Liverpool'un Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmesinde ve beş yılda üç kez final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 2019'da kazanmasında büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki Salah, saha dışındaki duruşuyla da örnek bir profil ortaya koydu.

Sık sık ülkesinde zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan insanlara yaptığı yardımlarla haber olan Mısırlı yıldız, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani drama da ilk günden itibaren sessiz kalmadı.

Salah, İsrail'in şiddetli saldırısı altındaki Gazze'ye destek veren futbolcuların kadro dışı bırakıldığı ya da sözleşmelerinin feshedildiği dönemde sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yapmaktan çekinmedi.

Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar ise yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu da duyurmuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör