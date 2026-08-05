Mısır Kralı Trabzon’da!

Liverpool'daki performansıyla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, "Mısır Kralı" lakabı takılan Muhammed Salah artık Trabzonspor'da! 34 yaşındaki futbolcu, uzun görüşmeler sonrası kendisine yapılan teklifi dün kabul etti. İki yıllığına anlaşılan ve imzayı da atan tecrübeli sağ kanat oyuncusuna senelik 17 milyon Euro + bonuslar ödenecek. Ayrıca forma satışının kârından yüzde 20 pay ve menajerlik ücreti verilecek. Oyuncu için KAP bildirimi de yapıldı. Mısır ile mücadele ettiği Dünya Kupası sonrası Yunanistan'da tatil yapan Salah, bu sabah özel uçakla alınacak ve İstanbul'a getirilecek. Saat 12.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek yıldız futbolcu için Trabzonsporlu taraftarlar coşkulu bir karşılama gerçekleştirecek. Ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine gidecek ve diğer detaylar da görüşülecek. Sağlık kontrolünden geçmesinden sonra Salah, Başkan Doğan ile akşam 19.00'da Trabzon'a gidecek. Orada da taraftarların görkemli bir karşılama yapacağı öğrenildi. Trabzonspor'un medya ekibinin de Yunanistan'dan başlayarak Trabzon'a kadar Salah'a özel paylaşımlarda bulunacağı aktarıldı.

STATTA İMZA TÖRENİ!

Muhammed Salah imzayı attı ancak taraftarlar için kalemi tekrar eline alacak! Mısırlı yıldız, yarın Papara Park'ta taraftarlarla buluşacak. Tribünlerin tamamının bu imza töreni için açılacağı aktarılırken, futbolseverlerin stadı doldurması bekleniyor. Törende görsel şölen de olacağı ifade edildi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Muhammed Salah, Avrupa futbolunun en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı, 2 defa da asist kralı oldu, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da tattı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

300 BİN FORMA!

Trabzonspor, Muhammed Salah için özel üretimler de yapacak. TS Club'larda 300 bin adet Salah forması basılmaya başlandı. Bordo-mavili futbolseverler, sosyal medyada Mısırlı yıldıza özel üretilen ürünlerden almak için sabırsızlandıkları yönünde çok sayıda paylaşım yaptı.

OZAN TUFAN'DAN 11 NUMARA JESTİ

Bilindiği üzere Muhammed Salah, 11 numaralı formayla özdeşleşti. Trabzonspor'da ise bu numarayı Ozan Tufan giyiyordu. Milli futbolcunun, kendi isteğiyle bir jest yaptığı ve 11 numaralı formayı Salah'a devrettiği öğrenildi. Salah da Yunanistan'da bu formayı giyecek ve yola da bordo- mavili formayla çıkacak.