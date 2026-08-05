Nübel: Beşiktaş taraftarı çok ve çok deli

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexandar Nübeli, Hradec karşılaşması öncesinde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Alman file bekçisi, "Zor bir maç olacak, ligleri başladı ve hazır durumdalar. Ceza sahasına çok fazla giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de hazırız." dedi.

Adaptasyon sürecine dair konuşan Nübel, "Adaptasyon sürecim güzel geçiyor. Beşiktaş'ta çok mutluyum ve iyi bir başlangıç yaptık. İki maçı gol yemeden bitirdim. Bu hem benim, hem de takım adına güzel bir başlangıç." sözlerini sarf etti.