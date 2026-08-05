Son dakika haberi: Fenerbahçe tur kapısını araladı! Sturm Graz’ı İstanbul’da devirdi

MURIQI YILLAR SONRA MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, yıllar sonra sarı-lacivertli formayla resmi maçın kadrosunda yer aldı.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Vedat Muriqi, Sturm Graz karşısında müsabakaya yedekler arasında başladı.

Vedat Muriqi, son olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe forması giymişti.

SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, savunma hattında değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik direktör, Gornik Zabrze karşısında görevlendirdiği savunma dörtlüsünü bozmadı ve Sturm Graz karşısında da aynı savunma hattını tercih etti.

MERT GÜNOK'LA DEVAM

Teknik direktör İsmail Kartal, kale pozisyonunda tercihini Mert Günok'tan yana kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Gornik Zabrze eşleşmesinde etkili bir performans ortaya koyan Mert'e, Sturm Graz karşısında da görev verdi.

Uzun süredir takımla çalışan Ederson ise müsabakada yedek soyundu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçına yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe taraftarı, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

YİĞİT EFE DEMİR KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, sakatlığını atlattıktan sonra kadroya döndü.

Sakatlığı nedeniyle Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta kadroda yer alamayan 22 yaşındaki savunmacı, müsabakaya yedek başladı.

Taraftarların maç günü deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan "Maç Günlüğü" kitapçığı, 8 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi.

8 YIL SONRA YENİDEN MAÇ GÜNÜ KİTAPÇIĞI

İç saha maçları öncesinde hazırlanan ve ilk olarak Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte ücretsiz dağıtılan kitapçıkta Fenerbahçe ile rakip takıma ilişkin kadrolar, teknik direktörler, sezon performansları, istatistikler ve maç notları gibi birçok bilgi yer aldı.

Hem taraftarlara basılı bir hatıra sunan hem de karşılaşma öncesinde kapsamlı bilgi sağlayan "Maç Günlüğü" kitapçığının, sezon boyunca Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör