SON DAKİKA | Mohamed Salah’tan ilk mesaj: Bize her yer Trabzon! Mısırlı yıldız İstanbul’da...

Havalanında taraftarla buluşan dünyaca ünlü yıldız, bordo-mavilil taraftalara üçlü çektirdi.
Mohamed Salah için 11 numaralı ikon forması basılmıştı. Ancak deneyimli yıldız son anda Milli takımda giydiği 10 numaralı formayı giymek istedi. Bunun üzerine Muçi'nin de kabul etmesiyle 10 numaralı forma Salah'a verildi.
İstanbul'a gelen Salah, burada sağlık kontrollerinden geçecek ve ıslak imzayı atacak.
Mısırlı yıldızı bekleyen Trabzonspor taraftarları "Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarında bulundu.
Binlerce bordo-mavili taraftarlar, yılın transferini karşılamak üzere havalaanına akın etti.
İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşecek olan Salah, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
34 yaşındaki golcü, bordo-mavili formayı giyerken taraftarlara da ilk mesajı verdi.
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
Dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirmek üzere Mykonos'tan kalkan uçan İstanbul'a ulaştı.
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