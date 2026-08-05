SON DAKİKA | Mohamed Salah’tan ilk mesaj: Bize her yer Trabzon! Mısırlı yıldız İstanbul’da...

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Mohamed Salah için 11 numaralı ikon forması basılmıştı. Ancak deneyimli yıldız son anda Milli takımda giydiği 10 numaralı formayı giymek istedi. Bunun üzerine Muçi'nin de kabul etmesiyle 10 numaralı forma Salah'a verildi.

