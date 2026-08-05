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Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:06 Son Güncelleme: 5.08.2026 12:11

SON DAKİKA | Mohamed Salah'tan ilk mesaj: Bize her yer Trabzon! Mısırlı yıldız İstanbul'da...

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'a geliyor. Mısırlı yıldızdan bordo-mavili taraftarlara ilk mesaj geldi.

SON DAKİKA | Mohamed Salah’tan ilk mesaj: Bize her yer Trabzon! Mısırlı yıldız İstanbul’da...
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12:08

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Havalanında taraftarla buluşan dünyaca ünlü yıldız, bordo-mavilil taraftalara üçlü çektirdi.

12:01

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Mohamed Salah için 11 numaralı ikon forması basılmıştı. Ancak deneyimli yıldız son anda Milli takımda giydiği 10 numaralı formayı giymek istedi. Bunun üzerine Muçi'nin de kabul etmesiyle 10 numaralı forma Salah'a verildi.
 

11:58

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul'a gelen Salah, burada sağlık kontrollerinden geçecek ve ıslak imzayı atacak. 

11:49

"Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah!"

Mısırlı yıldızı bekleyen Trabzonspor taraftarları "Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarında bulundu.

11:48

BİNLERCE TARAFTAR AKIN ETTİ

Binlerce bordo-mavili taraftarlar, yılın transferini karşılamak üzere havalaanına akın etti.

11:41

AKŞAM SAATLERİNDE TRABZON'DA

İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşecek olan Salah, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

11:41

"BİZE HER YER TRABZON"

34 yaşındaki golcü, bordo-mavili formayı giyerken taraftarlara da ilk mesajı verdi.
 

11:41

İSTANBUL'A GELDİ

Dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirmek üzere Mykonos'tan kalkan uçan İstanbul'a ulaştı.

11:40

YILIN TRANSFER BOMBASI

Süper Lig devi Trabzonspor, yaz döneminin en ses getiren transferini gerçekleştirdi

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #MOHAMED SALAH

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SON DAKİKA | Mohamed Salah'tan ilk mesaj: Bize her yer Trabzon! Mısırlı yıldız İstanbul'da...
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