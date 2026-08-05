SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon’a gidiyor! Havaalanında çılgın karşılama

Trabzonspor, Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta imza töreni düzenleneciğini açıkladı.

Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.



Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a… pic.twitter.com/gJDm6CyO8A