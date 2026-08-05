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Giriş Tarihi: 5.08.2026 18:08 Son Güncelleme: 5.08.2026 18:27

SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon'a gidiyor! Havaalanında çılgın karşılama

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçen Mısırlı yıldız, Trabzon'a doğru yola çıktı.

SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon’a gidiyor! Havaalanında çılgın karşılama
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Süper Lig'de yılın transfer hamlesi Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı renklerine bağladı. Mısırlı yıldız, Trabzon'a doğru yola çıktı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
18:27

SALAH YOLA ÇIKTI

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.

18:22

STADYUMDA İMZA ATACAK

Trabzonspor, Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta imza töreni düzenleneciğini açıkladı.

 

18:14

"YA ALLAH BİSMİLLAH" TEZAHÜRATI

Trabzon Havaalanı'nda bekleyen taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah Mohammed Salah" tezahüratlarında bulundu.

18:13

TRABZON'DA GERİ SAYIM

Trabzonspor taraftarları, Mohamed Salah'ın geleceği havaalanına saatler öncesinden gitti.

 

18:12

İSTANBUL'DA BEKLEDİ

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, sağlık kontrolleri sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte İstanbul'da bir süre bekledi.

18:11

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanındaki coşkulu karşılamanın ardından sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

18:10

MÜTHİŞ KARŞILAMA

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda taraftarın yoğun coşkusuyla karşılandı.

18:09

İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor'un transfer için anlaşma sağladığı Mohamed Salah, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #MOHAMED SALAH #SÜPER LİG #LİVERPOOL #TRABZON #İSTANBUL #TRANSFER

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SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon'a gidiyor! Havaalanında çılgın karşılama
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