SON DAKİKA | Mohamed Salah, Trabzon’a gidiyor! Havaalanında çılgın karşılama

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.
Trabzonspor, Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta imza töreni düzenleneciğini açıkladı.
Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a… pic.twitter.com/gJDm6CyO8A
Trabzon Havaalanı'nda bekleyen taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah Mohammed Salah" tezahüratlarında bulundu.
Trabzonspor taraftarları, Mohamed Salah'ın geleceği havaalanına saatler öncesinden gitti.
⏳ TRABZON ŞEHRİ, SALAH İÇİN GERİ SAYIMDA!— A Spor (@aspor) August 5, 2026
🔴🔵 Bordo-Mavili taraftarlar, havalimanında Mısırlı yıldız futbolcuyu bekliyor. pic.twitter.com/5dW3MhaTMB
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, sağlık kontrolleri sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte İstanbul'da bir süre bekledi.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, havaalanındaki coşkulu karşılamanın ardından sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda taraftarın yoğun coşkusuyla karşılandı.
Trabzonspor'un transfer için anlaşma sağladığı Mohamed Salah, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.