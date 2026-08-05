Trabzon’da 7’den 70’e herkes Salah’ı bekliyor

Sosyal medyada "Salah" paylaşımları artarken, yıldız futbolcunun transferi kombine bilet satışlarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, taraftar gruplarına ayrılan kontenjan dışında son iki günde yaşanan yoğun taleple birlikte satılan kombine sayısının 10 bine yaklaştığı öğrenildi.

Trabzonsporlu taraftar Yiğit Kanber, "Salah bence büyük başarılar yapacak. Şampiyon olabiliriz. Gol kralı olsun istiyorum. Son dakikalarla iyi işler yaparak takımımızı kurtarsın istiyorum. Bizi şampiyon yapabilir" dedi.



"HEYECANDAN UYUYAMADIK"

Esma Cansu Bayraktar ise, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Bugün heyecandan uyuyamadık. Benim gibi dünyanın dört bir tarafında milyonlarca taraftar olduğunu biliyorum. Dünya markası olan bir futbolcu. Trabzon'un marka olan değerine çok daha fazla şeyler katabileceğine inanıyorum. Çok heyecanlıyız. Fatih Tekke hocamız takımı çok güzel bir şekilde koordinasyon sağladı, disipline etti. Bu sene şampiyonluğa oynayacağımızı bekliyorum. Daha Trabzon'a gelmeden Salah'ın beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Takımı üst düzey dinamize etmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.



"TRABZON, TRABZONSPOR VE TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAZANÇ OLDU"

Bordo-mavili taraftar Hayati Turhan da, "Trabzon, Trabzonspor ve Türkiye için çok büyük bir kazanç oldu. Dünyanın dört bir tarafı burayı izliyor. Trabzonspor için çok büyük değer olacak. Trabzon şehrine bir hava getirecek. Bu sezon şampiyonluk bekliyoruz. Şehir olarak köstek değil destek olursak bu iş olacak" ifadelerini kullandı.