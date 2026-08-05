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Giriş Tarihi: 5.08.2026 19:39

Trabzonspor, Mohamed Salah'a imza töreni düzenleyecek!

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah için yarın stadyumda imza töreni düzenleneceği açıklandı.

AA
Trabzonspor, Mohamed Salah’a imza töreni düzenleyecek!
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Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah için yarın taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MOHAMED SALAH #TRABZONSPOR #PAPARA PARK

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Trabzonspor, Mohamed Salah'a imza töreni düzenleyecek!
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