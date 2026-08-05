‘Transfer bitmedi devamı gelecek!’

Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan
, Muhammed Salah
'ın KAP'a bildirilmesinden sonra A Spor
'a özel açıklamalarda bulundu. Telefonla yayına bağlanan Doğan, "Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Özellikle dünyanın en büyük Müslüman futbolcularından biri olması da bizim açımızdan çok önemliydi. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz" dedi. Sponsorluk konusunda kimsenin aramadığını da söyleyen Doğan, "Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızdan bir ricam var. Kombinelere ve formalara destek olsunlar, takımlarının yanında dursunlar. Arkamızdaki o gücü bize hissettirsinler ki biz de daha cesur adımlar atalım, daha büyük hamleler yapabilelim" ifadelerini kullandı. Transferlerle ilgili de şunları söyledi: "Transfer bitmedi. Devam edecek. Sayın Fatih Tekke eksik ne diyorsa, o eksikleri almaya devam edeceğim. Sörloth gündemimizde yok."