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Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:02 Son Güncelleme: 5.08.2026 11:10

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni sezon tarihleri belli oldu!

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nun yeni sezon maç tarihlerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nın yeni sezon tarihleri belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni sezon tarihlerini açıkladı.

2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekildedir.

5. Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni sezon tarihleri belli oldu!
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