F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
, 2-0 kazanılan Sturm Graz
maçını şu sözlerle değerlendirdi: "Rakibi çok iyi analiz ettik ve çok iyi çalıştık. Ne gösterdiysek ne anlattıysak oyuncularımız da bunu yerine getirdi. İki aşamalı bir maç. Ne kadar 2-0 kazansak da Şampiyonlar Ligi
zordur. Deplasmana 0-0'mış gibi gidip, ciddiyetle mücadele edeceğiz. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline sadık kaldılar. 3-0, 4-0 da olabilirdi. Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz için de mutluyum. Greenwood çok güzel bir gol attı. Asensio da aynı şekilde müthiş bir performans ortaya koydu. Takım olarak ve oyun olarak gelişiyoruz. Biz yüzde 75-80'lerdeyiz. Yüzde 15 daha yukarı çeker ve orada kalırsak sezonu başarıyla götürebiliriz."