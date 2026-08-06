Beşiktaş’ta Alexander Nübel fırtınası! Geçit vermedi

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra hücumda daha etkili olmaya başlayan ve pozisyonlar yakalayan Çekya ekibi, Nübel'i geçemedi.

Hradec Kralove ataklarında kaleyi bulan topları kurtararak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermeyen Alman eldiven, son dakikalarda kalesinde devleşti.

Beşiktaşlı taraftarlar da maçın sona ermesinin ardından Nübel'i tribünlere çağırarak alkışladı.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçını da gol yemeden tamamladı.

Midtjylland ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçlarında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle sona eren karşılaşmaların ardından bir üst tura yükseldi.

Hradec Kralove karşısında kalesinde ciddi tehlikeler yaşayan Beşiktaş, ilk yarıda Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesi ve kaleci Nübel'in önemli kurtarışlarıyla rakibinin gol sevincine izin vermedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör