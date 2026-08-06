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Giriş Tarihi: 7.08.2026 00:42

Beşiktaş’ta Kassoum Ouattara’dan paylaşım!

Beşiktaş forması giyen Kassoum Ouattara, Hradlec Kralove maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş’ta Kassoum Ouattara’dan paylaşım!
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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KASSOUM OUATTARA #BEŞİKTAŞ #UEFA AVRUPA LİGİ

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Beşiktaş’ta Kassoum Ouattara’dan paylaşım!
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