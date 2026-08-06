Burhan Eşer: Genç ve dinamik bir takım oluşturmaya çalışıyoruz

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürüyor. Burhan Eşer ise yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunarak bu yıl ki sezon mottosunu açıkladı.



"GÜZEL BİR KAMP SÜRECİ GEÇTİ"

Kamp sürecinden bahseden Burhan Eşer, "İki etaplı bir kamp programı yapmıştık Topuk Yaylası'nda. İlk etabında daha çok fiziksel yüklemelere bağlı antrenmanlar yaptık. Tam kadro gittik, bir tek Celal'le Ahmet'in geçen seneden kalan bir sakatlıkları vardı. Onlar kamp boyunca bizimle olmadı, onların hala sakatlıkları devam ediyor. 10 gün içinde süreçleri belli olacak. Gerçekten onlar da bizim verdiğimiz program dahilinde burada çalışmalarını yaptılar. İkinci etap çalışmalarında daha çok teknik-taktik, hazırlık maçı ortamında güzel bir kamp programı yaptık. Ufak tefek sakatlıklarımızın haricinde uzun süreli bir sakatlık vermememiz bizim açımızdan önemliydi. Güzel bir kamp süreci geçti. İki etap kampını da bitirdik. Orada hazırlık maçlarında bir sonraki sonuçlara bağlı olmaksızın bütün herkese şans verip değerlendirdik bir sistemi oturtmak için. Daha çok oyun anlayışımızı yerleştirmek için belli periyotlarda herkese eşit şekilde şans verip, değerlendirip ona göre bir planlama yaptık. Güzel de geçti. Kamp etabını bitirdik. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız burada olacak" dedi.



"GENÇ VE DİNAMİK BİR TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Transfer süreci ilgili değerlendirme yapan Eşer, "Rakiplerin yaptığı transferlerle ilgili biz de bilgi alıyoruz. Bizler de yaptık, biliyorsunuz bizde de giden oyuncular oldu, gelen oyuncular oldu. Yeni bir oluşum yapıyoruz. Genç, dinamik bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için de aramıza katılan genç oyuncularımız oldu. Tabii bu yeni oluşumun sancıları olacak elbette. Ama biz zaten genç bir takımımız vardı. Onun yanına yine genç ama aralarına da tecrübeli oyuncular aldık. Transfer süreci devam ediyor 4 Eylül'e kadar. O süreçte gidenler de olacak, gelenler de olabilir. Süreci takip ediyoruz. Diğer takımların da yaptığı transferler, gidenler, gelenler çok oraya bağlı kalmaksızın ama bu sene zor bir lig bizi bekliyor. Çünkü gerçekten alttan şampiyon olarak gelen il takımları Muğla'mız, Batman Petrol, Bursa, Mardin, bunlar hep şehir takımları. İşte Süper Lig'den düşen Karagümrük, Antalyaspor gibi takımlar, bunlar kadrolarını korudular. Yani zor bir lig bizi bekliyor, farkındayız. Gerçekten belki de uzun bir aradan sonra çok kaliteli bir lig yarışı olacağını düşünüyoruz. Ama biz kendi işimize odaklanacağız. Kendi oyun anlayışımıza, kendi futbolumuza odaklanacağız. Biz onun için mücadele edeceğiz. Bizim önceliğimiz kendi takımımızdan sorumlu, biz bu süreci bu şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.



"HEM YARIŞMACI HEM DE YETİŞTİRİCİ KULÜP ŞEKLİNDE İLERLEMELİYİZ"

Hem yarışan hem de oyuncu yetiştiren bir kulüp şeklinde ilerlemeleri gerektiğini ifade eden genç teknik adam, "Yaptığımız transferlerde onların hedefleri, genç, potansiyelli, Türk futboluna ileride büyük katkıları olacak oyuncular. Hedef için şöyle söyleyeyim; inanın aldığımız oyuncuların büyük kısmına başka kulüplerden de teklifler vardı. Ama bizim bu oluşumumuz, daha önce de yaşattığımız bu oluşum, genç oyunculara verdiğimiz önem ve değerden dolayı daha çok bizi tercih ettiler. Aile ortamı bizim için en önemli kıstastır. Bu genç oyuncuların gelişimini milli takım seviyelerine getirip, milli takım, Bodrum FK bünyesinden A Milli Takıma, Ümit Milli Takıma oyuncu ne kadar çok verirsek bizim için önemli. Tabii biz hem burada oyuncu gelişimi için uğraşacağız hem de hedefi kovalayacağız. Bizim için onlar da önemli. Yani hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulüp şeklinde ilerlememiz lazım. Bu seneki mottomuz daha çok hem yetiştirici hem de yarışmacı bir takım halinde olmak" diyerek konuşmasını noktalandırdı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör