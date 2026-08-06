SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Muhammed Salah için dev tören! ’Kupalar kazanmak için buradayım’

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenledi.
Muhammed Salah, taraftarla buluştuğu sırada "'Bize her yer Trabzon" diyerek tribünlere seslendi.
🗣️ Muhammed Salah: Bize her yer Trabzon!— Sabah Spor (@sabahspor) August 6, 2026
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Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarının şovunu telefonunu çıkartıp kayda aldı. Yıldız futbolcunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah’ın imzası sonrası ‘Şampiyon Trabzon’ tezahüratlarında bulundu.
Trabzonspor’un yeni yıldızı Muhammed Salah, “Kupalar kazanmak için buradayım. Sizlerle maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum” sözlerini dile getirdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun” sözlerini dile getirdi.
Trabzonspor’un yeni yıldızı Muhammed Salah, “Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmazdı. Herkese teşekkür ederim. İnanılmaz mutluyum” dedi.
Trabzonspor taraftarları, Ertuğrul Doğan için ‘Büyük Başkan’ tezahüratları yaptı.
Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah taraftarla buluştuktan sonra üçlü çektirdi.
Papara Park’ta ilk üçlü! 🔊— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
𝑴𝑶𝑯𝑨𝑴𝑬𝑫 𝑺𝑨𝑳𝑨𝑯. pic.twitter.com/eHXCfPciKW
Muhammed Salah ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan birlikte tribünleri selamladı. Bu sırada tribünde meşaleler yanmaya başladı.
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ve Başkan Ertuğrul Doğan birlikte sahaya çıktı.
Trabzonspor taraftarları, telefonlarının ışıklarını açtı. Stadyumda çalan müziklerle beraber alandaki coşku giderek yükseldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için düzenlenen imza töreni başlıyor.
Trabzonspor taraftarları, yeni transfer Muhammed Salah için tezahüratlara başladı.
🗣️ Trabzonspor tribünleri: Ya Allah bismillah Muhammed Salah!— Sabah Spor (@sabahspor) August 6, 2026
🎥 @yunusemresel pic.twitter.com/Jht9AgaBhM
Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah'ın imza töreni için stadyumu doldurmaya devam ediyor.
🔴🔵 Papara Park, dünya yıldızını bekliyor! pic.twitter.com/KP0oVWGZpy— Sabah Spor (@sabahspor) August 6, 2026
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için UEFA Avrupa Ligi hesabından bir paylaşım geldi.
New Trabzonspor signing Mohamed Salah ❤️💙#UEL pic.twitter.com/YhJNDxwIGD— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2026
Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah’ın imza törenine büyük ilgi gösteriyor.
🔴🔵 Trabzonsporlu taraftarlar, Muhammed Salah'ın imza töreni için Papara Park'a akın ediyor. pic.twitter.com/9rFu9sAYo3— A Spor (@aspor) August 6, 2026
Trabzonspor, yeni yıldızı Muhammed Salah için bugün saat 19.30’da taraftara açık bir şekilde Papara Park’ta imza töreni düzenleyecek.
Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı yıldız ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, anlaşmanın şartlarını gün içerisinde KAP’a bildirdi.
Mısırlı yıldız havaalanında yaptığı açıklamada, “Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz! Böyle bir şey görmedim! Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor’da da başarılar yaşamak istiyorum” şeklinde konuşmuştu.
Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarının kendisine yaptığı müthiş karşılama sonrası duygularını gizleyemedi.
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah, dün akşam şehre geldi. Muhammed Salah’ı havaalanında 25 binin üzerinde Trabzonspor taraftarı karşıladı.