SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Muhammed Salah için dev tören! ’Kupalar kazanmak için buradayım’

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM”

Mısırlı yıldız havaalanında yaptığı açıklamada, “Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz! Böyle bir şey görmedim! Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor’da da başarılar yaşamak istiyorum” şeklinde konuşmuştu.