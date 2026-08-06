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Giriş Tarihi: 6.08.2026 17:57 Son Güncelleme: 6.08.2026 20:24

SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Muhammed Salah için dev tören! 'Kupalar kazanmak için buradayım'

Trabzonspor’un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Muhammed Salah, bu kez stadyumda taraftarıyla buluştu. Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlara kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Muhammed Salah için dev tören! ’Kupalar kazanmak için buradayım’
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Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenledi.

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20:23

SALAH: BİZE HER YER TRABZON

Muhammed Salah, taraftarla buluştuğu sırada "'Bize her yer Trabzon" diyerek tribünlere seslendi.

 

20:13

TRİBÜNLERİ ÇEKTİ

Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarının şovunu telefonunu çıkartıp kayda aldı. Yıldız futbolcunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

20:08

“ŞAMPİYON TRABZON” TEZAHÜRATLARI

Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah’ın imzası sonrası ‘Şampiyon Trabzon’ tezahüratlarında bulundu.

20:07

“KUPALAR KAZANMAK İÇİN BURADAYIM”

Trabzonspor’un yeni yıldızı Muhammed Salah, “Kupalar kazanmak için buradayım. Sizlerle maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum” sözlerini dile getirdi.

20:06

DOĞAN: DÜNYA YILDIZIMIZ HAYIRLI OLSUN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun” sözlerini dile getirdi.

20:06

SALAH: KEŞKE TÜRKÇE KONUŞABİLSEYDİM

Trabzonspor’un yeni yıldızı Muhammed Salah, “Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmazdı. Herkese teşekkür ederim. İnanılmaz mutluyum” dedi.

20:00

“BÜYÜK BAŞKAN” TEZAHÜRATLARI

Trabzonspor taraftarları, Ertuğrul Doğan için ‘Büyük Başkan’ tezahüratları yaptı.

19:58

SALAH ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah taraftarla buluştuktan sonra üçlü çektirdi.

 

19:57

TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Muhammed Salah ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan birlikte tribünleri selamladı. Bu sırada tribünde meşaleler yanmaya başladı.

19:56

SALAH VE ERTUĞRUL DOĞAN ALANDA

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ve Başkan Ertuğrul Doğan birlikte sahaya çıktı.

19:40

TRİBÜN ŞOV BAŞLADI

Trabzonspor taraftarları, telefonlarının ışıklarını açtı. Stadyumda çalan müziklerle beraber alandaki coşku giderek yükseldi.

19:30

İMZA TÖRENİ BAŞLIYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için düzenlenen imza töreni başlıyor.

18:42

TEZAHÜRATLAR BAŞLADI

Trabzonspor taraftarları, yeni transfer Muhammed Salah için tezahüratlara başladı.

 

18:35

STADYUM DOLUYOR

Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah'ın imza töreni için stadyumu doldurmaya devam ediyor.

 

18:33

AVRUPA LİGİ HESABINDAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için UEFA Avrupa Ligi hesabından bir paylaşım geldi.

 

18:09

STADYUMA AKIN VAR

Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah’ın imza törenine büyük ilgi gösteriyor.

 

18:00

STATTA İMZA TÖRENİ

Trabzonspor, yeni yıldızı Muhammed Salah için bugün saat 19.30’da taraftara açık bir şekilde Papara Park’ta imza töreni düzenleyecek.

17:59

2 YILLIK İMZA ATTI

Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı yıldız ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, anlaşmanın şartlarını gün içerisinde KAP’a bildirdi.

17:58

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM”

Mısırlı yıldız havaalanında yaptığı açıklamada, “Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz! Böyle bir şey görmedim! Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor’da da başarılar yaşamak istiyorum” şeklinde konuşmuştu.

17:58

DUYGULARINI GİZLEYEMEDİ

Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarının kendisine yaptığı müthiş karşılama sonrası duygularını gizleyemedi.

17:57

MÜTHİŞ KARŞILAMA

Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah, dün akşam şehre geldi. Muhammed Salah’ı havaalanında 25 binin üzerinde Trabzonspor taraftarı karşıladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR #ERTUĞRUL DOĞAN #PAPARA PARK

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SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Muhammed Salah için dev tören! 'Kupalar kazanmak için buradayım'
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