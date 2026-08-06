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Giriş Tarihi: 6.08.2026 22:14 Son Güncelleme: 6.08.2026 22:15

Emirhan Topçu’dan Vincenzo Italiano sözleri!

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Hradec Kralove maçının ardından konuştu.

Emirhan Topçu’dan Vincenzo Italiano sözleri!
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında 1-0 kazanan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan Topçu, "İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık, o da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz, bizim için güzel bir sonuç" dedi.

Vincenzo Italiano ile ilgili soruya Emirhan Topçu, "Hoca ilk geldiği günden bu yana 'savunma' dedi! Tanışmadan 'savunma' dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder" cevabını verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #EMİRHAN TOPÇU #VİNCENZO ITALİANO #HRADEC KRALOVE #UEFA AVRUPA LİGİ

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Emirhan Topçu’dan Vincenzo Italiano sözleri!
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