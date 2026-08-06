Eyvah eyvah 1 ay yok!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor. Sarılacivertlilerin bu transfer döneminde en az 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satmayı umduğu Hollandalı oyuncu, Sturm Graz maçında rakibi Jacob Peter Hödl ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Karşılaşmanın 28. dakikasında acı içinde sol üst adalesini tutarak yerde kaldı. Gözyaşlarına boğulan 25 yaşındaki yıldız, sedye ile sahadan çıktı. Yerine Archie Brown oyuna dahil oldu. Oosterwolde'nin ilk tespitlere göre, 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 2024-25 sezonunda Süper Lig'în 9. haftasındaki Samsunspor müsabakasında problem yaşayıp, çapraz bağı yırtılan futbolcu, 200 gün sahalardan uzak kalmış ve sezonu kapatmıştı.

ARTIK KALE MERT'İN!

Teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşılaşmasında kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Teknik heyet bu sezon milli eldivenden vazgeçmezken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Ederson'a yine şans vermedi. Deneyimli file bekçisinin, İtalyan devi Juventus ile transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Yüksek maaşı nedeniyle yönetimin teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

PROTOKOLDEN İZLEDİLER

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte protokol tribününde izledi. Öte yandan Aziz Yıldırım, kızı Yaz'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve şikâyetçi oldu.