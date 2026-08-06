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Giriş Tarihi: 6.08.2026 13:50

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumu açıklandı!

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu belli oldu.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde’nin sakatlık durumu açıklandı!
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Sturm Graz karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sedyeyle saha kenarına gelen Hollandalı yıldızın sağlık durumu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin, futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

EN AZ 1 AY YOK

25 yaşındaki savunma oyuncusunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #STURM GRAZ #OĞUZ ÇETİN #JAYDEN OOSTERWOLDE

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumu açıklandı!
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