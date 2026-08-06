Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde’nin sakatlık durumu açıklandı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin, futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."