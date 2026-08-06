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Giriş Tarihi: 6.08.2026 13:41

Göztepeli Dennis'e Almanya'dan talip var

Almanya Bundesliga ekibi Elversberg, Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgileniyor.

İHA
Göztepeli Dennis’e Almanya’dan talip var
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Göztepe, Bundesliga'ya bir oyuncusunu daha göndermeye hazırlanıyor. Daha önce Romulo'yu 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga temsilcisi Leipzig'e satan sarı-kırmızılılar, şimdi de Anthony Dennis transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Nijeryalı orta saha oyuncusuna, Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg'in talip olduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Göztepe'nin 22 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade edildi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 maça çıkan Dennis, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Göztepeli Dennis'e Almanya'dan talip var
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