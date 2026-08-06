Hayatımda böyle şey görmedim

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah dün Türkiye'ye geldi, yer yerinden oynadı. Bordo-mavili kulüple 2 yıllık anlaşma yapan ve imzayı atan Mısırlı sağ kanat, Yunanistan'dan öğlen saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde 34 yaşındaki futbolcuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Gördüğü atmosfer karşısında mutluluğu yüzüne yansıyan Salah, ilk üçlüsünü de çektirdi. Ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti ve detayları da konuşup sağlık kontrolünden geçti. Salah'ınfit görüntüsü dikkatçekti. Asıl şölen ise akşam Trabzon'da yaşandı.

KUPALAR ALACAĞIZ

Başkan ile birlikte özel jetle Trabzon'a giden dünya yıldızını 25 bin taraftar bağrına bastı. Salah, taraftarlarla kucaklaşırken bir üçlü de burada çektirdi. Uzun süre futbolseverleri izleyen ve coşku karşısında şok yaşayan oyuncu, ilk açıklamalarını da yaptı: "Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Umarım ligde ve Avrupa'da iyi işler yapabiliriz. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü daha önce bulunduğum kulüplerde başarılar kazandım. Aynısını Trabzonspor'da da yapmak istiyorum."



Ozan Tufan'ın oğlu Aren, Salah transferine böyle şaşırmıştı. Salah'ın görüntüsüyle Aren'in fotoğrafını paylaşan Trabzonspor, "Benzer şeyler" notunu düştü.

MUHAMMED SALAH TRABZON'A GELDİ, COŞKU DÜNYAYI İNLETTİ

Trabzon'da dün olağanüstü hal vardı. Salah için taraftarlar havalimanına akın etti. Meşalelerle gece aydınlandı, tezahüratları dünya dinledi...

GÖZLERİNE İNANAMADI

Salah, Trabzon'a ayak basar basmaz büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisini karşılamaya gelen 25 bin taraftarı görünce hayranlığını gizleyemedi.

DÜNYANIN DİLİNDE!

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasına giren Salah'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un bu hamlesi sansasyon yarattı. 'Mısır Kralı' lakaplı yıldızla bordo-mavililer, 17 milyon Euro+bonuslar karşılığında 2 yıllık anlaşma sağlayarak Türkiye'ye getirdi. Salah'ın, Fırtına'ya transferi dünya basınında geniş yer buldu.

İŞTE ATILAN MANŞETLER:

Marca (İspanya): Mısırlı yıldız, 'son dansını' oynamak üzere Türkiye'ye gitti ve bordomavili formasını giyerek görkemli yeteneklerden oluşan bir ekibe katıldı.

The Mirror (İngiltere): Beşiktaş ve Suudi Arabistan kulüpleri de onu istedi ancak Salah Trabzonspor'a katılmayı kabul etti.

L'Equipe (Fransa): Salah, Trabzon'da kahraman olarak karşılandı. Tarihi bir transfer...

Globo (Brezilya): Liverpool'un gelmiş geçmiş en büyük idollerinden biri olan Salah, Trabzonspor'a transfer oldu.

Al Jazeera (Katar): Salah, Beşiktaş'a çok yakındı, ancak Trabzonspor onu ikna etti ve futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza attı.

SPOR SERVİSİ

İMZA TÖRENİ BUGÜN 19.30'DA PAPARA PARK'TA

Muhammed Salah için bugün saat 19.30'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla Papara Park'ta taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi organizasyon için ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Bordo-mavili futbolseverlerin bu akşam 41 bin 61 kapasiteli stadyumu tamamen doldurması bekleniyor.

BİZE HER YER TRABZON

Muhammed Salah, Türkiye'ye gelirken uçaktan verdiği ilk mesajda Türkçe olarak, "Bize her yer Trabzon" dedi.