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Giriş Tarihi: 6.08.2026 16:38 Son Güncelleme: 6.08.2026 16:40

Igor Drapinski resmen Samsunspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Igor Drapinski'yi renklerine kattı.

AA
Igor Drapinski resmen Samsunspor’da!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski'yi transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki Drapinski ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin Kulüp Başkanı Başkan Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul CoreX Holding'de gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 yaşındaki Igor Drapinski, 2025-26 sezonunda Piast Gliwice formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımının dikkati çeken isimlerinden biri oldu. Güçlü fiziği, mücadeleci karakteri, hava toplarındaki üstünlüğü, geriden oyun kurma becerisi ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Igor Drapinski'nin, savunma hattımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Igor Drapinski'ye büyük Samsunspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıld.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #YÜKSEL YILDIRIM #SAMSUNSPOR

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Igor Drapinski resmen Samsunspor'da!
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