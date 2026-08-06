Kombine patladı resmi site coştu

Trabzonspor'un dünya futbolunun en büyük isimlerinden Salah'ı alması, camiada eşine az rastlanır bir heyecan dalgası yarattı. İmzaların duyurulmasıyla birlikte binlerce taraftar, kombinelerini almak ve kulüp ürünlerine ulaşmak için dijital sistemlere akın etti. Kısa sürede yaşanan devasa talep patlaması nedeniyle Passolig altyapısında kilitlenme yaşanırken, yeni sezon formalarının ve lisanslı ürünlerin yer aldığı TS Club resmi internet sitesi de yoğun trafik yüzünden erişilemez hale geldi. Tüm bu altyapı yoğunluğuna ve yaşanan kesintilere rağmen 16 binin üzerinde kombine bilet satışı gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün bu tarihi hamlesiyle birlikte tribün doluluk oranlarında ve mağaza satışlarında yeni rekorların kırılması bekleniyor.

BORSADA TARİHİ GÜN

Bordo-mavililerin Muhammed Salah transferinde KAP açıklamasını yapması ve resmi görüşmeleri başlatması, finans piyasalarını ve Borsa İstanbul'u salladı. Kulübün hisseleri (TSPOR), 3 Ağustos'taki dip seviyesi olan 0,919 TL bandından güçlü bir alım dalgasıyla yükselişe geçerek 5 Ağustos gün içi işlemlerinde 1,030 TL seviyesine ulaştı. Böylece TSPOR hisseleri son 3 günde toplam %12,08 değer kazanırken, günlük bazda da +%5,10'luk artışla rekor tazeledi.

ADALI'YA YANIT: BİZ İSTEDİK, ALDIK!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah transferiyle ilgili konuştu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, "Biz istemedik" şeklindeki sözlerine karşılık, "Biz istedik, aldık" diyen Doğan, "Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık. Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız" ifadesini kullandı. SPOR SERVİSİ

MUÇI'DEN BÜYÜK JEST

Uçakta sırtına 61 numarayı geçiren Salah'ın forma numarası belli oldu. Dünyaca ünlü hücum oyuncusunun, 10 numaralı formayı terleteceği açıklandı. Yönetimin, tecrübeli futbolcu için 11 numarayı hazırladığı ancak Salah'ın Mısır Milli Takımı'nda da sırtında taşıdığı 10 numarayı talep ettiği öğrenildi. 10 numarayı giyen Ernest Muçi'nin bu isteği anlayışla karşılayarak formayı devretmeyi kabul etmesi üzerine, 10 numaralı forma Salah'a verildi. Oyuncu, Trabzon'a geldiğinde üzerinde bu forma vardı.

YENİ BOMBA NUNEZ

Bordo-mavililer, ayağını gazdan çekmiyor... Yönetim, dünya çapında ses getirecek yeni bir transfer için daha harekete geçti. Karadeniz ekibinin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için baskısını artırdığı öğrenildi. Trabzonspor'un, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki golcünün temsilcileriyle yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü belirtildi. Nunez, daha önce Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giydi. Oyuncu, Liverpool kariyerinde Salah ile aynı takımda mücadele etti.

ABLASI MEST OLDU

Muhammed Salah'ın Türkiye'de büyük coşkuyla karşılanması, ablasını da çok etkiledi. Sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yapan Rabab Salah, "Bir süredir Türk dizilerini izlemeyi bırakmıştım. Görünüşe göre onları tekrar izlemeye başlayacağım" mesajını yazdı.

BU DÖRTLÜ ÇOK CAN YAKAR

Fırtına'nın yıldızları Onuachu ve Muçi ile yeni transferler Aral ve Salah, skor katkıları ile dikkat çekiyor. Bu hücum dörtlüsünün geçen sezonki performansları müthiş. YUNUS EMRE SEL

Paul Onuachu: 26 gol 2 asist

Aral Şimşir: 12 gol 21 asist

Ernest Muçi: 15 gol 7 asist

Muhammed Salah: 12 gol 10 asist