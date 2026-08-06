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Giriş Tarihi: 6.08.2026

Kupa heyecanı Eylül’de

Kupa heyecanı Eylül’de
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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; yarı final müsabakaları hariç tüm turların "tek maç eleme usulüne" göre oynanacak. 5. tur maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi. Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekilde: 1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül, 2. tur: 6, 7, 8 Ekim, 3.tur: 27, 28, 29 Ekim, 4. tur: 1, 2, 3 Aralık, 5. tur: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık, Son 16: 12, 13, 14 Ocak 2027, Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027, Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027, Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027, Final: 29 Mayıs 2027.

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#TÜRKİYE KUPASI #TURKUVAZ MEDYA

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Kupa heyecanı Eylül’de
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