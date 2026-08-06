Osimhen’den Icardi’ye ret! Kaptanlık için beklemede...

Yöneticiler de bu durumu Osimhen'e iletti. 27 yaşındaki golcü, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" diyerek 9'u almadı.