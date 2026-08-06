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Giriş Tarihi: 6.08.2026 09:42

Osimhen'den Icardi'ye ret! Kaptanlık için beklemede...

Galatasaray'da yönetim, Mauro Icardi'den boşalan 9 numaralı formasını Victor Osimhen'e teklif etti. Ancak Osimhen, “45 bana uğurlu geliyor” diyerek geri çevirdi. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN Futbol
Osimhen’den Icardi’ye ret! Kaptanlık için beklemede...
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Icardi'ye veda eden Galatasaray, Arjantinli starın başarıyla giydiği 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e ayırdı.

Sarı-kırmızılı idareciler, 9-Osimhen yazılı formayı hazırlayarak golcünün yanına gitti. Yıldız forvet ise kibarca bu teklifi reddetti. İşte perde arkası: Geçen sezon Osimhen'e özel koleksiyon çıkartan GS Store, olası forma numarası değişikliğine özel planlamalar yaptı.

Yöneticiler de bu durumu Osimhen'e iletti. 27 yaşındaki golcü, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" diyerek 9'u almadı.

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KAPTANLIK İÇİN BEKLEMEDE!

Osimhen'in bu cevabı, yönetim cephesinde saygıyla karşılandı. Teknik direktör Okan Buruk ise başarılı oyuncusuna yeni sezon içinde kaptanlık görevini vermeyi düşünüyor.

Abdülkerim'in sahada olmadığı maçlarda Kaan Ayhan, Yunus ve Barış Alper'le birlikte Osimhen de pazubandı takacak. Osimhen 45 numarayı ilk kez Charleroi'de giydi ve Belçika'da attığı 20 golle kariyer sıçramasını gerçekleştirdi. Lille'de 7, Napoli'de 9'u tercih eden Nijeryalı, 45'i sırtına geçirdiği Galatasaray'da bir sezonda attığı 37 golle rekor kırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Osimhen'den Icardi'ye ret! Kaptanlık için beklemede...
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