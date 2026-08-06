Semih Kılıçsoy: Turu geçmek istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında 1-0 kazanan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu.

Hislerini paylaşan Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyum tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz" dedi.

Kırmızı kart ve golü ile ilgili Semih Kılıçsoy, "10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim, orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım" şeklinde konuştu.

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