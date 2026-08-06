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Giriş Tarihi: 6.08.2026 18:07

Sivasspor yasağı kaldırdı, 4 imza geldi!

Sivasspor, transfer tahtasını açmasının ardından 4 futbolcuyu birden kadrosuna kattı.

AA
Sivasspor yasağı kaldırdı, 4 imza geldi!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı Amilton Minervino da Silva, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve 33 yaşındaki stoper Süleyman Özdamar'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

24 yaşındaki forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'nın da Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyurulan açıklamada, "Amilton Minervino da Silva, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı'ya Ekenler Beton Sivasspor ailesine hoş geldiniz diyor, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılı, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİVASSPOR #TRANSFER

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Sivasspor yasağı kaldırdı, 4 imza geldi!
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