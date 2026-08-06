Son dakika: Beşiktaş kırmızıya rağmen kazandı! Çekya’da avantajı kaptı

Hradec Kralove, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik müsabaka Malsovicka Arena'da oynandı.
Zorlu karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic düdük çaldı. Horatiu Fesnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda üstlendi.
Heyecan dolu maçta VAR'da Ovidiu Hategan, AVAR'da ise Iulian Dima görev aldı.
Beşiktaş, Hradec Kralove deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'ın ve maçın tek golünü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Siyah-beyazlılarda Kassoum Ouattara, 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.
İki takım arasındaki rövanş maçı 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Hradec Kralove - Beşiktaş: 0-1
Gol: 80' Semih Kılıçsoy
Kırmızı kart: 71' Kassoum Ouattara
İLK 11'LER
Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ortasında savunmanın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.
11. dakikada ceza yayında topla buluşan Sloncik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın şutunda kaleci Zadrazil topu kontrol etti.
39. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Orkun Kökçü'nün şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Oh'un rakibini çalımlayarak ceza yayı çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
44. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Horak'ın şutunda Emirhan topu çizgiden kornere yolladı.
55. dakikada sağ kanattan Cerny'nin pasında ceza yayı üzerinden Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Zadrazil topu kornere çeldi.
65. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası sağ çaprazdan Cerny'nin şutunda top kaleci Zadrazil'de kaldı.
70. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Umar'ın şutunda kaleci Nübel gole izin vermedi.
71. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Ouattara ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
80. dakikada Olaitan'ın pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Ndidi'nin ortasında savunmadan seken meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy kafayla boş ağlara gönderdi. 0-1
ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'da Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kadroda tek değişiklik yaptı.
Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çeken İtalyan teknik adam, sol bekte Kassoum Ouattara'ya forma verdi.
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.
Orta sahanın merkezine Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı koyan 48 yaşındaki teknik adam, sağda Vaclav Cerny, solda İlhan Fakılı ve forvette Hyeon-gyu Oh'u oynattı.
OUATTARA İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, ilk kez 11'de maça başladı.
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız futbolcuya formayı teslim etti.
Ouattara, siyah-beyazlı formayı Midtjylland ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında ilk kez sırtına geçirmişti.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TRİBÜNDE
Çekya ve yakın ülkelerde yaşayan Beşiktaşlılar, Hradec Kralove ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.