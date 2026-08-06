Son dakika: Beşiktaş kırmızıya rağmen kazandı! Çekya’da avantajı kaptı

OUATTARA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, ilk kez 11'de maça başladı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız futbolcuya formayı teslim etti.

Ouattara, siyah-beyazlı formayı Midtjylland ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında ilk kez sırtına geçirmişti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TRİBÜNDE

Çekya ve yakın ülkelerde yaşayan Beşiktaşlılar, Hradec Kralove ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör