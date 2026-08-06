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Giriş Tarihi: 6.08.2026 15:09 Son Güncelleme: 6.08.2026 15:15

SON DAKİKA | Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da Anlaşmanın detayları KAP'a bildirildi...

SON DAKİKA | Trabzonspor, Muhammed Salah transferini resmen açıkladı. Mısırlı yıldızın transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

SON DAKİKA | Muhammed Salah resmen Trabzonspor’da Anlaşmanın detayları KAP’a bildirildi...
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Trabzonspor, Muhammed Salah'ı resmen kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, dünyaca ünlü yıldızın transferini KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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SON DAKİKA | Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da Anlaşmanın detayları KAP'a bildirildi...
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