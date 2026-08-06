Thorsten Fink: Birbirimiz için oynamaya devam edeceğiz!

Yeni transferlerin her birini en iyi şekilde takıma uyum sağlamaları açısından analiz ederek aldıklarını vurgulayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Elbette ki bazı oyuncularımızın sistemi anlamaları açısından zamana ihtiyaçları olabilir. Yapmış olduğumuz transferlerle alakalı da çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Daha fazla transfer çalışması gerçekleştireceğiz. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek adına o tutkuyu ve takım ruhunu da sahaya yansıtmaya ve birbirimiz için kendimizi feda etmeye, birbirimiz için oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Taraftarlardan bu sezon da aynı desteği isteyen Fink, şunları kaydetti:

"Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım ne olursa olsun, hem iyi zamanlarda hem de kötü zamanlarda. Bize şimdiye kadar inanılmaz destek verdiler. Ben de açıkçası sezon bittikten sonra tekrardan buraya gelmek için dört gözle bekledim. Bazen sezon bittiğinde tekrardan çalışmak istemezsiniz ama ben hoca olarak açıkçası hem stadı hem de taraftarımızın statta oluşturmuş olduğu o atmosferi çok özlemiştim. Bu atmosfere her zaman takım olarak ihtiyacımız olacak. Her zaman bize göstermiş oldukları desteği bu sezonda da göstermeye devam etsinler, bizler de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör