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Giriş Tarihi: 6.08.2026 18:16 Son Güncelleme: 6.08.2026 18:22

Trabzon'da Muhammed Salah formalarına büyük ilgi!

Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah'ın transferi sonrası yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterdi.

İHA Futbol
Trabzon’da Muhammed Salah formalarına büyük ilgi!
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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar, TS Club mağazalarına akın etti. Yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarların büyük bölümü, sırtında 10 numara ve Salah ismi yazılı formaları tercih etti.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren TS Club mağazalarında yoğunluk oluştu. Yeni sezon formalarını satın almak isteyen taraftarlar zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken, mağazalarda adeta izdiham yaşandı.

İmza törenine katılmak için stada gelen bordo-mavili taraftarlar, stat mağazasında satılan özellikle Salah'ın 10 numaralı formasına büyük ilgi gösterdi. Formaların isim baskı bölümünde de yoğunluk yaşanırken, vatandaşların büyük kısmı yeni transferin adını ve forma numarasını tercih etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH

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Trabzon'da Muhammed Salah formalarına büyük ilgi!
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