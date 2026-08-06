Trabzon’da Muhammed Salah formalarına büyük ilgi!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar, TS Club mağazalarına akın etti. Yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarların büyük bölümü, sırtında 10 numara ve Salah ismi yazılı formaları tercih etti.



Transferin resmiyet kazanmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren TS Club mağazalarında yoğunluk oluştu. Yeni sezon formalarını satın almak isteyen taraftarlar zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken, mağazalarda adeta izdiham yaşandı.