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Giriş Tarihi: 7.08.2026 00:31

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!

Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları heyecanı geride kaldı.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 3. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Kassoum Ouattara, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-3

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0

Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş: 0-1

Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda): 3-0

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya): 6-1

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA #UEFA AVRUPA LİGİ #AVRUPA LİGİ

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!
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