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Giriş Tarihi: 7.08.2026 00:29

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları heyecanı geride kaldı.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı!
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 3. eleme turu ilk ayağında 27 maç oynandı.

Müsabakaların rövanşları, 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn): 2-1

Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre): 2-2

HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya): 1-1

Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-4

Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya): 2-0

CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç): 0-5

Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya): 2-0

Riga (Letonya) - Györi (Macaristan): 1-0

Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 2-5

Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre): 1-3

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç): 0-0

Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika): 0-1

Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka): 0-3

Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya): 1-2

Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti): 3-1

Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya): 2-0

Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya): 6-0

Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus): 1-0

Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus): 1-0

Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka): 0-2

Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları): 2-0

Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka): 0-2

Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya): 1-0

Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova): 1-4

Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan): 3-0

Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA #UEFA KONFERANS LİGİ #KONFERANS LİGİ

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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!
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