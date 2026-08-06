Vincenzo Italiano: Bugün çocuklar ruhunu ortaya koydu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Hradec Kralove deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Italiano, "Avrupa'da asla ve asla kolay maç yoktur. Bugün maç gerçekten çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Takım olmayı başardık, bu yüzden çok mutluyum. Çok iyi savunma yaptık" dedi.
Semih Kılıçsoy'un golüne dair Vincenzo Italiano, "Daha fazla kontra atak için oyuna ikinci forveti attım. Semih de golünü attı, tebrik ediyorum. Onun gol atmasına çok sevindim" sözlerini dile getirdi.
Mutlu olduğunu belirten Vincenzo Italiano, "İleride top tutmak ve gömülü kalmamamız gerekiyordu. O yüzden oyuna forvet ekledim. Bu kararlardan sonra da ödüllendirildik. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
3 maçta da gol yemediklerini vurgulayan Vincenzo Italiano, "İkinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz., savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.