Vincenzo Italiano: Bugün çocuklar ruhunu ortaya koydu!

Mutlu olduğunu belirten Vincenzo Italiano, "İleride top tutmak ve gömülü kalmamamız gerekiyordu. O yüzden oyuna forvet ekledim. Bu kararlardan sonra da ödüllendirildik. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

3 maçta da gol yemediklerini vurgulayan Vincenzo Italiano, "İkinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz., savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör