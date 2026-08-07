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Giriş Tarihi: 8.08.2026 00:06

1. Lig'de sezonun perdesi açıldı! Boluspor üstünlüğünü koruyamadı...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. İlk hafta maçında Boluspor evinde Manisaspor'a 2-1 mağlup oldu.

DHA Futbol
1. Lig’de sezonun perdesi açıldı! Boluspor üstünlüğünü koruyamadı...
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1'inci Lig'de yeni sezonun açılış maçında Boluspor, sahasında Manisa Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Rivas'ın orta sahadan verdiği pasla topla buluşan Furkan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

35'inci dakikada Ada'ya ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anziani, penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.

45+3'üncü dakikada Sylla'nın kale önünde topla buluşturduğu Lindseth'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada Sylla'nın ceza sahası dışından başlayıp kaleciyi de geçerek attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Aynı dakikada oyuna giren Erdem, karşılaşmanın 66'ncı dakikasında sakatlandı. Tedavisi için sahaya ambulans çağrılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma, Manisa FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Onur Gülter

BOLUSPOR: Tafas, Arguello, Elvin (Dk. 58 Ali), Gökhan, Abdulsamet, Can Arda, Bertu (Dk. 83 Bartu), Tolunay, Furkan (Dk. 58 Erdem) (Dk. 66 Burak), Alptekin Çaylı(Dk. 83 Cuesta), Gonzalez

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat, Kadir, Herelle, Atakan, Ada, Toure, Anziani, Lindseth (Dk. 80 Benrahou), Yusuf (Dk. 75 Osman), Vargas, Sylla (Dk. 90 Lemina)

GOLLER: Dk. 7 Furkan (Boluspor), Dk. 35 Anziani (Penaltı), Dk. 45+4 Lindseth (Manisa Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Arguello, Abdulsamet (Boluspor)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BOLUSPOR #MANİSA FK

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1. Lig'de sezonun perdesi açıldı! Boluspor üstünlüğünü koruyamadı...
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