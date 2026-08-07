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Giriş Tarihi: 7.08.2026 23:00 Son Güncelleme: 7.08.2026 23:01

Çorum FK, Jesus Ramirez'i transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Venezuelalı santrfor Jesus Ramirez'i renklerine bağladı

AA
Çorum FK, Jesus Ramirez’i transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Venezuelalı santrfor Jesus Ramirez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Portekiz'in Nacional takımından transfer edildiği belirtildi.

Ramirez'in ülkesindeki Estudiantes de Merida Kulübünün altyapısında yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Estudiantes de Merida, Veracruz, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Atletico Morelia, Maritimo, Vitoria ve Nacional formaları giyen Ramirez, Venezuela A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcü kimliğiyle dikkati çeken Ramirez, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Jesus Ramirez. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇORUM FK #SÜPER LİG

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Çorum FK, Jesus Ramirez'i transfer etti!
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